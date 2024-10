Acusados de tráfico de drogas, dois homens foram presos em Niterói

Com eles a polícia encontrou uma pistola, munições, 75 cápsulas de cocaína, 46 trouxinhas de maconha, 33 pedras de crack e 30 trouxinhas de skank - Foto: Divulgação

Acusados de tráfico de drogas, dois homens de 26 e 36 anos, foram presos, na noite da última terça-feira (21), na comunidade do Boavista, em Niterói.



Policiais do 12ºBPM (Niterói) realizaram a operação na região, com objetivo de diminuir os roubos na cidade. Contudo, ao perceberem a presença dos policiai, criminosos iniciaram um confronto, que terminou com um dos acusados ferido.

O segundo acusado foi preso em seguida. Com eles a polícia encontrou uma pistola, munições, 75 cápsulas de cocaína, 46 trouxinhas de maconha, 33 pedras de crack e 30 trouxinhas de skank.

O acusado ferido foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde foi atendido, medicado e liberado em seguida.

O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).