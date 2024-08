STF x Twitter: Moraes bloqueia contas de empresa de Elon Musk

Moraes intimou bilionário a apresentar representante legal do X no Brasil, sob pena de suspensão da rede - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Moraes intimou bilionário a apresentar representante legal do X no Brasil, sob pena de suspensão da rede - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Além de emitir uma intimação digital contra o empresário, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou outra decisão para garantir que a rede social X, antigo Twitter, responda pelo descumprimento de determinações da Justiça brasileira. O ministro ordenou o bloqueio das contas bancárias no país da Starlink, empresa de internet por satélite que pertencem ao mesmo dono do X, o bilionário Elon Musk.

A decisão foi emitida sob sigilo, mas foi divulgada pelos portais "g1" e "CNN" nesta quinta (29). Segundo o Tribunal, o objetivo do bloqueio é garantir o pagamento de multas estipuladas para a plataforma digital, por não seguir sucessivas decisões judiciais no Brasil. A empresa teria deixado de bloquear perfis que tiveram suspensão exigida pelo Supremo.

Na última quarta-feira (28), Moraes intimou Musk e deu um prazo de 24 horas para que ele indicasse um representante legal no Brasil, já que a empresa fechou sua sede no país no último dia 17. Caso não cumpra a determinação até a noite desta quinta (29), a rede social pode ser suspensa em todo o país, segundo a intimação. Em resposta, Musk acusou o ministro de agir ilegalmente o chamou de "tirano em postagem no Twitter. “O tirano, Alexandre, é ditador do Brasil. Lula é seu cachorrinho", escreveu Musk.