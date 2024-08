Ação conjunta entre PM, PRF e Polícia Civil recupera carga de cigarros roubada em Araruama

Na noite dessa terça-feira (28), ação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil conseguiu recuperar carga roubada de 21 mil maços de cigarros da empresa Souza Cruz, em Araruama. Três criminosos foram apreendidos e, além da carga, automóveis, celulares, placas de veículos, bloqueadores de GPS e ferramentas também foram recolhidos.

De acordo com informações da PM, a operação começou após troca de informações de inteligência que indicavam os veículos envolvidos no crime. Os policiais abordaram um Volkswagen Voyage, no Balneário das Conchas, em São Pedro da Aldeia, com dois suspeitos e diferentes materiais como celulares, cartões e chaves.

Depois, em Araruama, os agentes localizaram uma van Peugeot Expert, com o terceiro suspeito e a carga recuperada. O material é avaliado em R$150 mil.



Os três envolvidos foram levados para a 118ª DP, em Araruama, onde foram autuados em flagrante.