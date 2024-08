IBGE: Censo aponta aumento do número de habitantes em São Gonçalo

De acordo com o novo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (29), o Brasil chegou à marca de 212.583.750 de habitantes. A nova estimativa do IBGE representa um aumento populacional de 4,68% em relação a última atualização do instituto, em dezembro de 2023, que estimava 203.080.756 de pessoas.

Em São Gonçalo, o novo censo 2024 apontou um aumento populacional em comparação com o Censo 2022, com crescimento de 7,12%, e um total de 960.652 habitantes. Porém, ao comparar o período entre os anos de 2010 e 2024, é possível notar que o município ainda apresenta queda de 3,90% no número total de habitantes, passando de 999.728, há 14 anos atrás, para os 960.652 do levantamento atual.

No estado do Rio de Janeiro, cidades como Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito também apresentaram considerável aumento populacional. Confira:

Leia mais:

Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 6,5 milhões

Segunda via da carteira de identidade pode ser solicitada pelo site do Detran.RJ



São Gonçalo



- Em 2022, a população era de 896.744 habitantes e em 2024 houve um aumento de mais 7,12% com um total de 960.652 habitantes

Niterói

- Em 2022, a população era de 481.749 habitantes e em 2024 houve um aumento de 7,25% com um total de 516.720 habitantes

Itaboraí

- Em 2022, a população era de 224.267 habitantes e em 2024 houve um aumento de 7,03% , com um total de 240.040 habitantes

Rio Bonito

- Em 2022, a população era de 56.276 habitantes e em 2024 houve um aumento de 5,04%, com um total de 59.113 habitantes

Tanguá

- Em 2022, a população era de 31.086 habitantes e em 2024 houve um aumento de 5,70%, com um total de 32.858 habitantes

Rio Bonito

- Em 2022, a população era de 56.276 habitantes e em 2024 houve um aumento de 5,04%, com um total de 59.113 habitantes

Maricá

- Em 2022, a população era de 197.277 habitantes e em 2024 houve um aumento de 7,45%, com um total de 211.986 habitantes

O aumento da população num determinado município pode ser explicado por diversos fatores. Na cidade de Maricá, por exemplo, houve um "boom" no número total de habitantes de uns anos pra cá, com crescimento de 54% entre 2010 e 2022, devido, principalmente a:

- Chegada de atividades ligadas à exploração de petróleo na região;

- Oferta de oportunidades de trabalho, moradia e políticas de proteção social;

- Utilização de royalties de uma matriz poluente para construir uma economia verde;

- Existência de recursos do Fundo Soberano, que ultrapassam R$ 1,5 bilhão, para que gerações futuras possam usufruir de políticas sustentáveis

As Estimativas da População do IBGE são importantes para referências em diversos indicadores socioeconômicos. Além disso, os dados são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular a distribuição de recursos aos estados e municípios.