Prefeito Eduardo Paes sanciona Dia do Conservadorismo no Rio

O Projeto de Lei nº 1265/2022, que institui o Dia do Conservadorismo no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, foi sancionado pelo Prefeito Eduardo Paes (PSD) nesta quinta-feira (11 de julho de 2024), conforme publicação no Diário Oficial. A data escolhida para a comemoração é o dia 10 de março.

A iniciativa, idealizada pelos vereadores Carlos Bolsonaro (PL), Zico (PSD), Felipe Michel (PP), Alexandre Isquierdo (União) e Rogério Amorim (União), teve sua aprovação em segundo turno na Câmara Municipal no mês de junho, sem necessidade de votação nominal.

Segundo os parlamentares, a data instituída visa rememorar princípios basilares do conservadorismo, como família, religião, ordem e liberdade. Além disso, o projeto destaca o conservadorismo como contraponto ao globalismo, defendendo a preservação e fortalecimento das instituições, combatendo "movimentos que provoquem ruptura radical da ordem estabelecida".

A oficialização do Dia do Conservadorismo no Rio de Janeiro se soma a outras iniciativas semelhantes em cidades como Recife, capital de Pernambuco, que já instituíram a data em seus calendários municipais.