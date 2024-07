Homem tem crânio perfurado por estaca em Mangaratiba

Um homem de 28 anos, vítima de um acidente em que uma estaca de madeira perfurou 6 cm seu crânio na região frontal direita da cabeça, passou por uma cirurgia de retirada do objeto no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na noite da última quarta-feira (10). A equipe médica considerou a cirurgia um sucesso e o paciente, que respira sem ajuda de aparelhos, segue internado na UTI em estado grave.

Durante a operação, os médicos retiraram a estaca, drenaram o ferimento e realizaram a redução do afundamento craniano. Segundo o boletim médico mais recente, o paciente será reavaliado nesta quinta-feira (11).

A vítima, que permaneceu lúcida e consciente durante o trajeto até o hospital, chegou ao HMAPN por volta das 15h33, de helicóptero, transportada pelo Grupo de Socorro e Emergência do Corpo de Bombeiros (GSE). A tomografia craniana realizada no hospital revelou fratura frontofacial com fragmentos ósseos e contusão cerebral profunda.