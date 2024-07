Professora é brutalmente agredida por casal após discussão de trânsito

Na última sexta-feira (5 de julho), uma professora foi vítima de uma brutal agressão por um casal na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, após uma discussão de trânsito em frente ao prédio onde mora. As imagens das câmeras de segurança do local registraram o crime.

O caso teve início quando a professora, ao chegar em casa, ligou a seta para entrar na garagem. O casal, que dirigia lentamente pela pista da direita, se sentiu incomodado e fechou o carro da vítima.

Após uma breve discussão, o casal desceu do carro e, com extrema violência, puxou a educadora para fora do veículo e a espancou com socos e chutes.

Em seguida, o homem entrou no carro e acelerou bruscamente, arrastando a vítima por alguns metros. A professora sofreu diversos hematomas pelo corpo, cortes no rosto, olhos roxos e uma fratura na mão.



O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e o delegado Felipe Santoro informou que os agressores já foram identificados e intimados a depor.