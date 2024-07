Filho de Bolsonaro "reclama" do pai e web aponta ciúmes; entenda

"Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não!", comentou Carlos - Foto: Reprodução/Instagram

"Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não!", comentou Carlos - Foto: Reprodução/Instagram

Após deixar a gestão das redes sociais do pai com um desabafo no ano passado, o vereador Carlos Bolsonaro (PL) voltou a insinuar atritos no relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (06). O parlamentar usou os comentários de uma postagem do deputado Nikolas Ferreira (PL) para ironizar a relação entre ele e o pai.

Na postagem, Jair aparece segurando a filha bebê de Nikolas no colo. Nos comentários, Carlos ironizou a postagem "Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas", escreveu o parlamentar, que é pai de Júlia, de 1 ano.

Mais tarde, Carlos compartilhou um registro do comentário em seu perfil pessoal no X/Twitter; confira:

Em resposta a postagem, internautas interpretaram a mensagem como um sinal de conflitos internos na família Bolsonaro. "Pra que isso Carlos? Essas coisas se resolvem pessoalmente", escreveu uma seguidora. "Carlos tá cobrando o pai por não ter visitado a neta ainda?", respondeu outra. Um seguidor ironziou: "Ciúmes depois de 'veio'".

Até a tarde deste sábado, Jair Bolsonaro ainda não havia respondido publicamente aos comentários do filho. Sua neta Júlia nasceu em fevereiro de 2023, fruto da relação entre Carlos e a ex-diretora executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Martha Seillier, que ocupou o cargo durante o mandato do ex-presidente.