Confirmado! Nasce a terceira filha de Neymar

Helena, fruto do relacionamento do craque com a modelo Amanda Kimberlly, nasceu na última quarta-feira, dia 3 de julho, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo.

Apesar de inicialmente haver dúvidas sobre a paternidade, Neymar reconheceu a menina e já a visitou no hospital. Segundo informações publicadas pela jornalista Fábia Oliveira, além dele, Nadine, mãe do atleta e avó da bebê, Rafaella, irmã do jogador, e Davi Lucca, filho mais velho do craque foram ao local para vê-la. Rafaella, inclusive, é amiga de Kimberlly e madrinha de Helena. Apenas Neymar Pai não esteve na maternidade porque está em uma viagem.

Além de Helena, Neymar tem outros dois filhos. Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 8 meses, do namoro com Bruna Biancardi.



Relação entre Neymar e Amanda Kimberly

De acordo com o colunista Leo Dias, a gravidez de Amanda Kimberly teria ocorrido enquanto ela passava por um tratamento para um tumor, durante o qual não podia usar anticoncepcionais. Amanda informou Neymar sobre sua condição, mas mesmo assim, eles decidiram ter relações. O jogador planeja assumir a paternidade e fará um exame de DNA para confirmar.

Neymar e Amanda já se conheciam antes do suposto romance, pois a modelo é amiga de Rafaella Santos, irmã do jogador.