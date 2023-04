Filho de Bolsonaro se diz tratado pior que 'rato' e anuncia que deixará de cuidar das redes do pai

Carlos cuidava das redes do ex-presidente há mais de uma década - Foto: Reprodução

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) usou seu perfil no Twitter, neste domingo (16/04), para anunciar que deixará de administrar as redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na publicação, o político, que gere as redes de Jair há mais de uma década, não explicou em detalhes o que motivou a decisão, mas alegou não estar sendo bem tratado na função e chegou a mencionar dificuldades com "pessoas ruins" que se beneficiam com o trabalho de outras pessoas.

Pretendo entrar em novo ciclo de vida com foco pessoal.



Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria.



Anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza que de muita valia para pessoas boas e também às mais ingratas e sonsas. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 16, 2023

"Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é exceção aqui. Pretendo entrar em novo ciclo de vida com foco pessoal. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria", escreveu Carlos.

Em outro tweet, ele também alegou não acreditar mais na 'causa' do trabalho. "Não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço para que tudo dê certo para todos. Nada impulsivo, apenas justo e olhando pra frente em numa nova fase de vida!", disse.

Até o momento da publicação dessa matéria, Jair Bolsonaro ainda não havia se pronunciado a respeito da saída de Carlos. Não há informações de quem irá assumir a função.