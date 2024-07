PL do piso salarial de fisioterapeutas é aprovado na Câmara dos Deputados

O valor do novo piso destes profissionais passará de R$ 3.044,76 para R$ 4.650 - Foto: Divulgação

O valor do novo piso destes profissionais passará de R$ 3.044,76 para R$ 4.650 - Foto: Divulgação

Os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais receberam uma boa notícia na manhã da última quarta-feira (3), em Brasília: a entrada em pauta da discussão sobre o piso salarial da categoria. Agora, o PL 988/2015 segue para aprovação nas demais Comissões da Câmara dos Deputados, passando pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor do novo piso destes profissionais passará de R$ 3.044,76 para R$ 4.650.

O Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional (Coffito) e o Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional (Crefito) acompanharam a sessão. Representante do Crefito-2, o fisioterapeuta Renato de Paula foi a Brasília articular com deputados federais. Para ele, que empunhou cartazes exigindo o fim a precarização, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais merecem ser valorizados após 18 anos sem aumento no piso salarial.

“Essa luta foi intensa. Lembrei de Sylvester Stallone, que personificou Rocky Balboa nas telas do cinema. Ele dizia que ‘a questão não é o quão forte você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente’. O que aconteceu hoje aqui foi uma importante vitória do Coffito e Crefito. Dedicamos essa conquista aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todo país”, comemorou Renato de Paula.