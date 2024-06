Eleições 2024: Conheça os pré-candidatos a prefeito de São Gonçalo

As eleições acontecem no dia 6 de outubro - Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil

As eleições acontecem no dia 6 de outubro - Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil

As eleições municipais de 2024 estão se aproximando. A votação será realizada no dia 6 de outubro e todas as legendas terão até o dia 5 de agosto para deliberar sobre coligações e escolher, de maneira oficial, seus candidatos.

Alguns partidos já lançaram seus pré-candidatos para a eleição de São Gonçalo, que vai definir o novo prefeito da cidade para os anos de 2025 a 2029. Atualmente, a lista conta com sete pré-candidatos oficiais.

Capitão Nelson (PL)

Nelson Ruas dos Santos, o Capitão Nelson, de 66 anos, foi fuzileiro naval e policial militar antes de ingressar na política. Nascido em Niterói, ele se mudou para São Gonçalo aos quatro anos. Em 2024, Nelson busca a reeleição como prefeito de São Gonçalo, dessa vez filiado ao Partido Liberal (PL).

Em 2020, apesar de ter largado em desvantagem no 1° turno, ele derrotou o candidato Dimas Gadelha (PT) na votação final pelo Poder Executivo de São Gonçalo.

Dayse Oliveira (PSTU)

Dayse Oliveira Gomes, de 58 anos, nasceu no Rio de Janeiro e é formada em História, com mestrado em Educação Pública. A pré-candidata à prefeitura de São Gonçalo atuou como professora da rede estadual de ensino e também foi diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) e da Central Sindical e Popular CSP-Conlutas.

Sua carreira na política teve início em 2002, quando foi candidata a vice-presidente da República na chapa de Zé Maria, do PSTU. Dois anos depois, teve sua primeira disputa eleitoral como nome principal, quando foi candidata a prefeita de São Gonçalo.

A candidata do PSTU voltou a concorrer ao posto de prefeita de São Gonçalo em 2020, na chapa com o também professor Roberto Baeta como candidato a vice-prefeito. Na ocasião, ela somou 3.129 votos, ficando na última colocação do 1° turno.

Dimas Gadelha (PT)

Dimas de Paiva Gadelha Júnior, de 49 anos, nasceu na cidade de Sousa, na Paraíba, e se mudou ainda criança para São Gonçalo. Formado em medicina pela Faculdade Souza Marques, o atual deputado federal também se especializou em saúde pública, pela Fiocruz, além de ter mais três pós-graduações: Gestão em Saúde; Auditoria em Serviços de Saúde e Administração Pública.

A trajetória política de Gadelha teve início em 2012, quando foi secretário de governo, na Prefeitura de Magé. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Saúde de São Gonçalo.

Em 2020, Gadelha se filiou ao PT e disputou sua primeira eleição para o Poder Executivo de São Gonçalo.

Na ocasião, ele terminou o 1° turno na liderança do pleito com 117.346 votos. No segundo turno, com 183.811 votos, perdeu a disputa para Capitão Nelson. Em 2021, Gadelha assumiu como secretário de Gestão e Metas da Prefeitura de Maricá.

Jaqueline Pedroza (Novo)

Jaqueline Pedroza, de 39 anos, nasceu em São Gonçalo e atua como empresária e empreendedora social no município da Região Metropolitana.

Pela primeira vez como pré-candidata a um cargo eletivo, Jaqueline terá em sua chapa o também empresário Nelio Salabert, que disputou a eleição de 2020 e terminou como suplente de vereador em São Gonçalo.

Professor Josemar (Psol)

Josemar Pinheiro de Carvalho, de 49 anos, nasceu em São Gonçalo e é professor de Geografia, formado e pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atualmente ele ocupa o cargo de deputado estadual do Rio de Janeiro.

Em 2020 Josemar foi eleito vereador de São Gonçalo, com quase 5 mil votos. Já em 2022, o professor foi eleito para uma cadeira na Alerj com 28.409 votos computados.

Roberto Sales (PSD)

Roberto da Silva Sales, de 45 anos, nasceu no Rio de Janeiro e se formou em administração, além de ter trabalhado como corretor de imóveis antes de começar sua vida na política.

Em 2013, o atual pré-candidato foi Secretário de Pesca da Prefeitura de São Gonçalo durante o mandato do prefeito Neílton Mulim. Dois anos depois de sua primeira eleição, Roberto Sales conseguiu sua primeira vitória nas urnas, quando foi eleito deputado federal com mais de 124 mil votos.

Em 2020, já filiado ao PSD, Roberto Sales tentou pela primeira vez o posto de prefeito de São Gonçalo. Com 9.359 votos, ele ficou em 5° lugar na disputa.

Viviane Carvalho (PMN)

Viviane Batista Carvalho da Silva, de 37 anos, nasceu em Niterói, estudou em escolas públicas do município e começou a trabalhar aos 16 anos como auxiliar de escritório. Ela é formada em Direito e pós-graduada em administração pública.

Mesmo distante dos cargos eletivos, Viviane passou por alguns órgãos da administração pública até sua primeira experiência eleitoral. Em 2017, ela assumiu a função de diretora de administração e finanças do Instituto de Pesca do Governo do Estado, onde também trabalhou na Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, como diretora-geral de administração e finanças.

Sua primeira eleição aconteceu em 2022, quando foi candidata a deputada estadual pelo PRTB. No pleito, ela teve 2.974 votos e não foi eleita.

Novos nomes

De acordo com o calendário eleitoral divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre os dias 20 de julho e 5 de agosto será permitida a realização de convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatos às prefeituras, bem como aos cargos de vereador.

As agremiações terão até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Até essa data, os nomes escolhidos poderão ser alterados.