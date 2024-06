Ministra da Saúde anuncia reestruturação de seis hospitais federais no Rio

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou na última sexta-feira (28) um programa de reestruturação para os seis hospitais federais do Rio de Janeiro. A iniciativa, que conta com a parceria da Prefeitura do Rio, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), visa fortalecer as unidades como referência no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a ministra, as direções das unidades de saúde já foram constituídas e um comitê gestor está trabalhando na identificação e resolução de problemas. "Estamos trabalhando juntos para fortalecer os hospitais como unidades de referência no SUS", afirmou Nísia durante visita a hospitais de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. "Vamos apresentar mais medidas nas próximas semanas."

Nísia ressaltou que o Ministério da Saúde já está tomando medidas para melhorar a situação dos hospitais federais, como a abertura de 300 leitos que estavam fechados e o acompanhamento do abastecimento de medicamentos. "Estamos atuando nos hospitais federais desde o ano passado e continuamos atentos para manter o funcionamento e diminuir filas", disse a ministra. "Tenho conversado com o presidente Lula e essa é uma prioridade do ministério."

Agenda no Rio de Janeiro

A titular da Saúde esteve, ao longo desta sexta, em seis equipamentos públicos de saúde de Belford Roxo. A ministra visitou um centro especializado em atendimento a crianças neuroatípicas, as obras de uma maternidade, um hospital oftalmológico, um hospital infantil, uma unidade de pronto atendimento (UPA) e um centro de fisioterapia, ortopedia e imagem.