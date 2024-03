Mauro Cid é preso após depoimento ao STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal(STF), determinou a prisão do tenente-coronel Mauro Cid. A prisão ocorreu após ele prestar depoimento por uma hora nesta sexta-feira (22), na sala de audiências do STF.

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi chamado a prestar depoimento após a revista 'Veja' publicar áudios em que o militar critica a atuação do magistrado e da Polícia Federal.

O depoimento foi presidido pelo desembargador Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes. Também esteve presente um representante da Procuradoria-Geral da República (PGR), além de sua defesa.

