PSD, de Eduardo Paes, lança pré-candidatos a vereadores em São Gonçalo

Pedro Paulo, ex secretário municipal de Fazenda, representou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que cancelou a presença por conta das chuvas - Foto: Layla Mussi

Aconteceu na noite da última quinta-feira (21) a apresentação oficial da nominata de pré-candidatos a vereador em São Gonçalo do Partido Social Democrático (PSD), do prefeito do Rio, Eduardo Paes, no Centro Empresarial Parque das Águas, no Colubandê. A cerimônia também contou com a presença de representantes de outros seis partidos, que formarão coligação em apoio à pré-candidatura do deputado federal Dimas Gadelha (PT) à Prefeitura da cidade.

Anunciado como principal presença do evento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) cancelou a sua vinda à cidade na última hora por conta dos alertas de temporais e fortes chuvas em todo o Estado e na capital, e enviou como seus representantes o deputado federal Pedro Paulo, ex secretário municipal de Fazenda, e o deputado estadual Renan Ferreirinha, atual secretário municipal de Educação do Rio. Eduardo Paes passou a noite no Centro de Operações Rio (COR) para acompanhar a situação e possíveis emergências na capital.

"O prefeito Eduardo Paes, infelizmente, com as intercorrências das chuvas no Rio de Janeiro, que já se anteciparam, teve que ficar lá, mas está comprometido e vai vir aqui em São Gonçalo ainda pra estar junto com a nossa chapa", explicou o presidente do diretório gonçalense do PSD, João Pires, que apresentou a nominata de pré-candidatos à Câmara filiados ao partido, com 40 nomes até o momento.

Também foi apresentada durante a cerimônia, a chapa de partidos que apoiam a pré-campanha do candidato do PT à Prefeitura de São Gonçalo. Além do PSD, integram a coligação: PV, PCdoB, PSB, PCB e Republicanos, representados no evento pelos presidentes regionais de cada sigla.

Foi apresentada durante a cerimônia a chapa de partidos que apoiam a pré-campanha do candidato do PT à Prefeitura de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Também presente ao evento, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta enfatizou o desejo de estabelecer parcerias com SG, que definiu como o "centro político" da Região Metropolitana. "[SG] precisa tirar do papel coisas concretas que mudem a vida das pessoas. E a gente quer, junto com São Gonçalo, construir bons exemplos, como os que temos aqui do lado, em Maricá e no Rio", garantiu o prefeito de Maricá.

Em nome da Prefeitura do Rio, esteve presente o deputado gonçalense Renan Ferreirinha, atual secretário municipal de Educação da capital. Ele adiantou o interesse em parcerias focadas em projetos educacionais entre as duas cidades. "[São Gonçalo] pode ir muito além através de sua população e seu povo, que é muito trabalhador, que quer fazer precisa de oportunidades. E eu tenho certeza que é através de boas oportunidades educacionais que os jovens da população vão conseguir alcançar o que a cidade tanto quer", afirmou.

Pedro Paulo (PSD), deputado federal e ex-secretário de Fazenda do Rio, destacou a disposição do diretório do estadual do PSD em oferecer suporte aos vereadores ligados a sigla na cidade. "Estamos construindo uma parceria para ganhar a eleição e governar pelos próximos quatro anos aqui em São Gonçalo", destacou Pedro Paulo.

Estiveram presentes na mesa, ainda, a vereadora de São Gonçalo Priscilla Canedo (PT); o ex-secretário de Transportes, Thiago da Marmoraria; o presidente do PT-RJ, João Mauricio, entre outras lideranças políticas regionais e apoiadores dos pré-candidatos do PSD.

O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 6 de outubro. Interessados em se candidatar ao pleito devem estar filiados através de um partido até seis meses antes da votação - ou seja, o próximo dia 6 de abril marca a data limite para a filiação de pré-candidatos.