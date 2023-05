Bolsonaro diz que conversa com Cid tem "segredos de Estado", mas nega diálogos comprometedores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, em entrevista divulgada pela revista "Veja" nesta sexta-feira (19/05), as conversas entre ele e o tenente-coronel Mauro Cid, preso no dia 3 de maio por uma operação da Polícia Federal que investigava a inserção de dados falsos sobre vacinação em sistemas do Ministério da Saúde.

Na conversa, Bolsonaro negou que os diálogos tivessem qualquer registro comprometedor ou indícios de transações e atividades ilícitas entre os dois. O ex-presidente disse ainda que os registros do WhatsApp têm "segredos de Estado".

“Quando se fala em comprometedor, as pessoas pensam logo em dinheiro, em alguma coisa ilícita. Zero, zero. Isso não vai ter. Agora, tem troca de ‘zaps’, em linguagem de ‘zap’, tem palavrão. Há certamente conversas que envolvem segredos de Estado. Vazar isso, como tem sido feito, é muito grave”, afirmou Bolsonaro.

Na última quinta (18/05), o ex-chefe do Executivo já havia comentado a relação com Cid, que depôs no mesmo dia à Polícia Federal. “Não tenho conversado com ele. Está em segredo de justiça. É ele com o advogado dele. Foi um excelente oficial do Exército Brasileiro e jovem. Peço a Deus que ele não tenha errado”, disse o ex-presidente.