Mauro Cid fica em silêncio no depoimento sobre fraude em cartão de vacina

Na tarde desta quinta-feira (18), o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ficou em silêncio durante depoimento na sede da Polícia Federal (PF). Preso há 15 dias, Mauro Cid é investigado por supostas fraudes na emissão de certificados de vacinação contra a covid-19.

Cid chegou à sede da PF por volta das 14h e saiu após 40 minutos. Ele foi escoltado por homens da Polícia do Exército. O advogado do militar, Bernardo Fenelon, deixou o local sem falar com a imprensa. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro temiam que, em caso de responder aos questionamento dos investigadores, Cid poderia acabar incriminando Bolsonaro.

O tenente-coronel é suspeito de ser responsável pelos certificados de vacinação no nome dele e de sua esposa; bem como do ex-presidente Bolsonaro e de sua filha menor de idade.

A PF quer obter também esclarecimentos sobre indícios obtidos durante a Operação Venire, segundo os quais Cid teria feito movimentações financeiras para pagar dívidas da família de Bolsonaro.