PF inicia perícia em celulares de Bolsonaro e Mauro Cid

Os celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, foram encaminhados aos peritos criminais para análise de conteúdo. Os aparelhos foram apreendidos na semana passada, em uma operação sobre fraude no cartão de vacinação contra Covid-19.

A suspeita que paira sobre o grupo é a de que dados falsos de vacinação tenham sido inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde nos anos de 2021 e 2022. Essa prática teria sido adotada com o intuito de obter certificados que comprovassem que eles estavam imunizados contra a Covid-19, mesmo sem terem recebido a vacina.



O celular de Bolsonaro foi apreendido durante o cumprimento de um mandado de busca em sua residência, localizada em um condomínio de Brasília. Já o aparelho de Cid foi recolhido no momento de sua prisão, quando ainda era oficial do Exército. Essas ações foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em resposta a um pedido da Polícia Federal.