STF concede liberdade a mais 80 presos em atos golpistas de janeiro

Foi concedida, nesta sexta-feira (10/03), liberdade condicional para mais 80 pessoas presas por acusação de participação nos atos golpistas em Brasília do dia 8 de janeiro. Depois de liberar 149 mulheres na última quinta (08/03), Dia Internacional da Mulher, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu liberdade apenas para homens nesta sexta.

Com a determinação, os 80 homens seguem respondendo às acusações com medidas cautelares, que incluem recolhimento domiciliar noturno, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de deixar o país ou usar as redes sociais.

Na ocasião dos atos golpistas, 1.406 indivíduos tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva. Destes, apenas 522 pessoas seguem na cadeia, 440 homens e 82 mulheres. A Procuradoria Geral da União (PGR) denunciou 919 por associação criminosa e incitação pública ao crime, enquanto outros 219 foram processados por delitos considerados de maior gravidade, que vão de dano qualificado a golpe de estado.