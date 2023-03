Mais 52 presos por atos golpistas em Brasília são soltos

Depois da liberação de várias pessoas presas pelas manifestações golpes em Brasília no dia 8 de janeiro, mais 52 detentos tiveram soltura determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (02/02).

De acordo com o STF, os liberados são réus primários e alguns deles têm problemas de saúde ou filhos menores de idade, o que influenciou na decisão. O acusados responderão em liberdade usando tornozeleiras eletrônicas, com ordens para recolhimento domiciliar durante a noite e em finais de semana.

O grupo liberado fazia parte do acampamento instalado em frente ao Quartel General do Exército. As denúncias da Procuradoria Geral da República contra eles incluem incitação ao crime e associação criminosa. Com a determinação, o total de presos pelos atos diminui para 751 pessoas, enquanto 655 indivíduos respondem em liberdade com medidas cautelares.

Ainda nesta quinta (02/02), uma comitiva de senadores deve se reunir com Moraes para discutir a situação dos denunciados que ainda estão na cadeia.