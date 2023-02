Gabriel Monteiro é condenado por filmagem ilegal de médico da UPA

O ex-vereador Gabriel Monteiro, preso desde novembro do ano passado por acusações de estupro, foi condenado em mais uma acusação. Desta vez, o parlamentar, que teve o mandato cassado na Alerj, foi condenado a pagar 12 mil reais a um médico, que foi filmado sem autorização por Monteiro durante um momento de descanso na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo do Alemão.

O político e youtuber, que também foi acusado de registrar relações sexuais com uma menor de idade, também terá de publicar uma retratação ao doutor Felipe Brito a respeito do caso em seus perfis nas redes sociais. A magistrada que julgou o caso, Babu Capanema Tancredo, destacou que a própria atitude de Monteiro ao entrar na sala de descanso da unidade para filmar o profissional já representa um dano moral.

Leia mais:

➢ Ex de Jojo Toddynho acusa cantora de caso com Gabriel Monteiro: "Maior bolsonarista"

➢ Gabriel Monteiro comparece ao Fórum do Rio para audiência

"O mero fato de o réu ter filmado o autor na sala de descanso e postado nas redes sociais, por si só, já é suficiente para configurar o dano, até porque não há como se afirmar que o médico estava praticando uma conduta irregular. Aliás, plantões não exigem de funcionários exercício escravo de atividade. É fundamental observar o direito ao descanso e a alimentação, para dizer o mínimo", escreveu a juíza na sentença.



Na semana passada, o ex-vereador pelo PL publicou uma retratação em suas redes sociais para outra médica da mesma unidade por conta de uma sentença judicial. Naquele caso, o pedido de desculpas foi para a doutora Emília Fraga Van Tilburg, agredida verbalmente por Monteiro durante uma visita à unidade. O ex-parlamentar segue encarcerado em uma cela individual em "Bangu 8", na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó