Ex de Jojo Toddynho acusa cantora de caso com Gabriel Monteiro :"Maior bolsonarista"

Após live de Jojo Toddynho negando as acusações de traição do seu ex-marido, Lucas Souza, o militar decidiu fazer publicações detalhando o que passou com a ex-mulher.

Discordando da artista, Lucas explicou que Jojo trocava mensagens com Gabriel Monteiro e com um ex-segurança de Gabriel.

“Ela tinha todas as minhas senhas do Instagram e eu tinha as dela. Aí, eu abro o perfil da Jojo e aparece a mensagem de Paulo, que é o ex-segurança do Gabriel Monteiro. Por sinal, a Jojo teve um caso com o Gabriel. Peguei ela trocando mensagens com esse segurança”, esclareceu.

O rapaz conta, ainda, que Jojo o fez cumprimentar o policial e o segurança em uma boate.

“Eu a vi falando por mensagem que ela queria o segurança, que não queria mais o Gabriel. Ela dizia: ‘eu quero você!’. E carinha de apaixonada. Ainda mandava nudes, essas coisas. Ok! Ela fez eu cumprimentar esse povo e eu fui lá e descobri”, lembrou o militar.

Segundo Lucas, Jojo tem um pensamento de que traição é algo muito normal.

Durante a exposição de Todynho, Lucas contou que que a ex é "preconceituosa" e " bolsonatista". "Quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, porque realmente, uma pessoa negra e gorda que veio da periferia, o tanto preconceito que sofreu, e ser tão preconceituosa, arrogante e desumilde [...] Bolsonarista de primeira, que fala mal de todos os artistas, que odeia muita gente", afirmou.

Com um término conturbado, Jojo publicou fotos em dezembro e afirmava ter ido à delegacia denunciar Lucas por perseguição.