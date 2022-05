Gabriel Monteiro se torna réu por filmar relações sexuais com adolescente

O vereador Gabriel Monteiro virou réu após a Justiça aceitar a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), em abril, por ele gravar relações sexuais com uma adolescente.

A denúncia da Promotoria de Justiça, apresentada no dia 8 de abril, relata que o Gabriel Monteiro filmou, "de forma livre e consciente, com um telefone celular, a cena de sexo explícito" com uma adolescente que, na época, tinha 15 anos.

A defesa de Gabriel Monteiro se manifestou: "Conforme depoimento da suposta vítima, já divulgado pela imprensa, a mesma afirmou à época ao vereador possuir 18 anos de idade".