Preso, Gabriel Monteiro é obrigado a postar retratação em suas redes sociais

O ex-vereador (PL) e youtuber Gabriel Monteiro , preso desde novembro de 2022 acusado de estupro, foi obrigado a se retratar publicamente em suas redes sociais, com um pedido de desculpas por agressão verbal a uma médica do Rio de Janeiro. A retratação foi um acordo judicial no Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio.

A médica Emília Fraga Van Tilburg, da UPA do Complexo do Alemão, foi agredida verbalmente por Gabriel, durante uma visita à Upa no dia 20 de junho de 2022.

A profissional acionou a justiça, exigindo retratação do parlamentar, por conta de frases contra sua honra.

Nas redes sociais do youtuber foi publicado: "Diante de tal postura vem, por meio desta nota, retratar-se e deixar registrado que a Dra. Emília é uma médica de conduta ilibada e profissional que jamais cometeria desídia no serviço".