Bolsonaro participa de jantar com aliados e diz que seu projeto é "imorrível"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na noite da última segunda-feira (30/01), de um jantar organizado Partido Liberal para promover a candidatura de Rogério Marinho (PL), que disputa a presidência do Senado. Bolsonaro, que ainda está nos Estados Unidos, "apareceu" no encontro em Brasília via vídeochamada e, em discurso, que projeto que iniciou com aliados em 2019 para o país é "imorrível".

O portal "CNN Brasil" teve acesso ao áudio da participação do ex-presidente, que falou através de uma ligação em vídeo com sua esposa, Michelle Bolsonaro, que estava na ocasião. No registro, é possível ouvir o ex-presidente cumprimentando os "valores patrióticos" dos convidados no evento e celebrando sua "vontade de resgatar os nossos valores" de país.

"Isso não é bolsonarismo. Essa é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, nossa fé e a certeza de que tudo começou lá em 2019 com vocês vai continuar. Isso é imorrível. Nós realmente, cada vez mais, estaremos no futuro do Brasil. É uma honra, uma satisfação de ver ressurgir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político no nosso Brasil", declarou o ex-presidente.

Ele também desejou sorte a Marinho, que manifestou aguardar o retorno do político ao Brasil. Desde o último dia 30 de dezembro, Bolsonaro está hospedado em Orlando, nos Estados Unidos. Ele esteve na casa do lutador José Aldo e recentemente teria deixado o local e ido para outro imóvel na região, segundo a imprensa internacional.



Na última segunda-feira (30/01), o jornal britânico "Financial Times" publicou que Bolsonaro teria pedido um visto turístico para ficar por mais seis meses em terras estadunidenses. O veículo disse ainda que um dos advogados do ex-presidente declarou que Bolsonaro “eventualmente decidiu pedir um visto mais permanente”. As informações ainda não foram comentadas pelo político.