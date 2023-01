Bolsonaro pede para ficar mais um mês em casa de lutador, diz jornal

Enquanto Bolsonaro segue nos Estados Unidos, sua esposa, Michelle Bolsonaro, desembarcou nesta quinta-feira (27) no Brasil - Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ex-lutador José Aldo para ficar em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos, por pelo menos mais um mês. A ideia seria ficar no local até o término do Carnaval. As informações são da Folha de São Paulo.

De acordo com a Folha, a casa de luxo contém oito quartos e está localizada em um condomínio próximo aos parques da Disney. O imóvel está disponível para aluguel em plataformas online e sai no valor de 519 dólares a diária, algo em torno de R$ 2,6 mil.

A ex-primeira dama chegou acompanhada de duas pessoas e de forma discreta deixou o aeroporto rapidamente.