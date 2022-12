Avião presidencial está a caminho dos EUA na manhã desta quarta (28)

Um dos aviões oficiais da presidência está voando para a cidade de Orlando, na Flórida (EUA), na manhã desta quarta-feira (28). Ainda não se sabe oficialmente se o presidente Jair Bolsonaro está a bordo.

Apesar de veículos, como o Estadão, confirmarem a ida de Bolsonaro para à Flórida nesta quarta, com informações auxiliares do presidente, na noite desta terça (27), porém, o presidente negou à CNN que deixaria o País na data citada, e não mencionou qualquer data futura.

O que ajuda a confirmar a ida da família Bolsonaro é a publicação, nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União de um despacho liberando o afastamento do País uma sargento membro da Segurança Pessoal da Presidência das suas funções, para acompanhar oficialmente a família durante uma viagem à Miami.

"Afastamento do país, com ônus para a Presidência da República, no período de 28 a 29 de dezembro de 2022, incluído o trânsito, da 2º Sgt EB ALINE AMANCIO DE OLIVEIRA, Agente de Segurança Pessoal da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para compor a equipe de segurança de familiar do Senhor Presidente da República, em viagem à cidade de Miami, Estados Unidos da América", diz o despacho autorizado pelo Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.



O Brazilian Air Force 3, avião da presidência do Brasil, saiu de Brasília às 00h48 desta quarta e fez uma escala em Roraima, pousando em Boa Vista às 3h. Depois, às 5h13, seguiu rumo à Orlando, nos EUA, onde deve chegar por volta das 10h17 (Horário de Brasília).

Caso se confirme a ida do presidente, Bolsonaro deve passar um ou dois meses no condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. O resort de seis estrelas é conhecido por abrigar uma casa do ex-presidente americano Donald Trump.

Ainda não se sabe de Michelle e a filha Laura acompanharão Jair na viagem. Segundo uma coluna do portal Metrópoles, o casal viveria uma nova crise conjugal e deve viajar separado no fim de semana da posse de Lula.