Presidente do PL confessa ter recebido propostas de golpe e cogita lançar Michelle Bolsonaro como candidata à Presidência

Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pode ser a aposta do Partido Liberal para as eleições presidenciais de 2026. Ao menos é o que afirmou o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto (PL), em entrevista concedida nesta sexta-feira (27/01) ao portal "CNN".

O político afirmou que a ex-primeira dama é vista como uma possível opção caso Bolsonaro não queira se lançar presidenciável novamente no futuro. "Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento do Bolsonaro no Maracanã [ginásio Maracanãzinho], ela se revelou. Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato", declarou Costa Neto.

Leia também:

➢ Bolsonaro pede para ficar mais um mês em casa de lutador, diz jornal

➢ TSE dá 5 dias para Bolsonaro se manifestar sobre postagem

Ele ainda disse que, caso o ex-presidente não retorne, ele pode ser "mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar". Apesar do comentário, o presidente do PL comentou que ainda não conversou sobre a possibilidade da candidatura de Michelle a própria, que retornou ao Brasil também nesta sexta (27/01), após algumas semanas nos EUA.



Em outra entrevista, também realizada nesta sexta (27/01), Costa Neto comentou a minuta com proposta de golpe de estado, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, preso no dia 14 de janeiro. Ele confessou que recebeu propostas para impedir a posse do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT), e que haviam cópias da minuta golpista "na casa de todo mundo".

"Nunca comentei, mas recebi várias propostas, que vinham pelos Correios, que recebi em evento político. Tinha gente que colocava [o papel] no meu bolso, dizendo que era como tirar o Lula do governo. Advogados me mandavam como fazer utilizando o artigo 142, mas tudo fora da lei. Tive o cuidado de triturar. Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo", revelou o presidente do PL.