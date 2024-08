Olimpíadas: Brasil derrota França e vai à semifinal no futebol feminino

A Seleção brasileira está próxima de garantir uma medalha no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris! Mesmo sem a craque Marta, que foi expulsa no último jogo, a equipe derrotou a França por 1 a 0 na tarde deste sábado (03) e agora se prepara para enfrentar a Espanha na semifinal da modalidade.

A estrela do time foi a atacante Gabi Portilho, estreante nas Olimpíadas, que marcou o gol brasileiro no segundo tempo. Antes disso, a partida foi tensa. As donas da casa começaram com maior espaço no jogo e tiveram mais chances de gol no 1º tempo. Uma das principais aconteceu os 15 minutos da primeira metade, após o VAR confirmar um pênalti cometido por Tarciane na francesa Cascarino. Karchaoui bateu a penalidade chegou, mas a goleira Lorena "voou" e salvou a Seleção com uma bela defesa.

O segundo tempo começou um pouco mais equilibrado, mas a França ainda conseguia fazer mais pressão. Mesmo assim, Gabi Portilho conseguiu aproveitar um breve deslize das adversárias aos 36 minutos do 2º tempo e recuperou a bola no ataque para marcar o gol da partida. Ela chegou perto de ampliar a vantagem aos 44, mas a bola parou na trave. Após longos 18 minutos de acréscimos, a partida acabou com vitória brasileira.

A vitória marca a primeira vez que a Seleção francesa perde para as brasileiras no futebol feminino. As meninas do Brasil voltam aos gramados na França na próxima terça-feira, às 16h (horário de Brasília), para disputar por uma vaga na final e uma garantia de medalha. A outra semifinal acontece no mesmo dia, entre Alemanha e Estados Unidos.