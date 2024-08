É bronze! Bia Ferreira perde, mas conquista medalha no boxe para o Brasil

Pugilista se despede de competições olímpicas com medalha - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Mais uma medalha para o Brasil neste sábado (03)! A pugilista Bia Ferreira perdeu a semifinal na categoria peso leve feminina do boxe olímpico, mas conquistou sua já garantida medalha de bronze na modalidade. A atleta perdeu para a irlandesa Kellie Harrington, que já havia sido sua algoz na final da categoria nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Dos cinco juízes que arbitraram a partida, quatro deram vitória para a irlandesa e apenas um votou a favor da brasileira. Como a modalidade não tem disputa por terceiro lugar, Bia já tem o bronze garantido. Com o título, a baiana se torna a primeira boxeadora a conquistar duas medalhas consecutivas em Olímpiadas: na última edição do torneio, Bia saiu com a prata.

Confira as outras medalhas deste sábado:

Apesar da derrota, a luta foi relativamente equilibrada. Bia se arriscou mais e buscou golpes desde o início, mas a irlandesa foi mais assertiva nos ataques. O segundo round foi o melhor de Bia, que acabou perdendo um pouco de espaço no último assalto e terminou na terceira posição do pódio. Após o fim da partida, a brasileira anunciou que está se despedindo das competições olímpicas, mas segue nas lutas profissionais.

Agora, a atleta da Bahia aguarda a final para subir ao pódio. Ela compartilhará o primeiro lugar com a taiwanesa Wu Shih Yi. A final, marcada para a próxima terça-feira (06), contará com o confronto da irlandesa Harrington com a chinesa Yang Wenlu.