Bronze no Judô! Brasil conquista disputa por equipes mistas

O Brasil garantiu mais uma medalha no judô dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste sábado (3), na Arena Campo de Marte, a equipe brasileira venceu a Itália por 4 a 3, conquistando o bronze na competição por equipes mistas.

Na trajetória rumo ao terceiro lugar, o Time Brasil superou o Cazaquistão na estreia (4 a 2), foi derrotado pela Alemanha (3 a 4) e venceu a Sérvia na repescagem (4 a 1).

Na primeira luta da final, Rafael Macedo, na categoria até 90kg masculino, aplicou um Ippon no italiano Christian Parlati a 14 segundos do fim do combate, colocando o Brasil em vantagem.

Em seguida, Beatriz Souza, medalhista de ouro na categoria até 78kg feminino, confirmou seu favoritismo ao derrotar Asya Tavano com uma imobilização, ampliando a vantagem brasileira.

No terceiro confronto, a Itália reduziu a diferença com Gennaro Pirelli, que venceu Leonardo Gonçalves na categoria até 90kg masculino com um Waza-ari no golden score.

Rafaela Silva, na categoria até 57kg feminino, trouxe tranquilidade ao Brasil ao derrotar Veronica Toniolo com um Waza-ari e uma imobilização, elevando o placar para 3 a 1.

Entretanto, a Itália voltou a diminuir a vantagem. Willian Lima, medalhista de prata, perdeu para Manuel Lombardo no golden score após sofrer um Ippon.

Medalhas do Brasil

O Brasil já acumula oito medalhas nesta Olimpíada. No judô, Willian Lima conquistou a prata na categoria até 66kg, Larissa Pimenta o bronze na categoria até 52kg, e Beatriz Souza o ouro na categoria acima de 78kg.

Na ginástica, o país garantiu duas medalhas: um bronze na final por equipes femininas e uma prata no individual geral feminino com Rebeca Andrade. Além disso, a skatista Rayssa Leal conquistou o bronze no skate street feminino, e o marchador Caio Bonfim ganhou a prata.