Rebeca Andrade ganha prata e iguala recorde individual de medalhas olímpicas

Neste sábado, 3 de agosto, Rebeca Andrade e Simone Biles protagonizaram mais um capítulo emocionante da disputa nas finais de ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na final do salto, as duas ginastas novamente dominaram o pódio, com Biles conquistando o ouro. Apesar de Rebeca ter ficado com a prata, ela deu um passo significativo na história do esporte nacional ao igualar a marca de maior medalhista olímpica do Brasil.

Com a prata, Rebeca Andrade alcançou um total de cinco medalhas olímpicas, igualando-se a Robert Scheidt e Torben Grael, que também têm cinco medalhas na vela. Rebeca já havia conquistado o ouro no salto e a prata no individual geral em Tóquio 2020. Em Paris 2024, ela ganhou o bronze por equipes e a prata no individual geral.

Rebeca ainda pode se tornar a maior medalhista olímpica brasileira, pois ainda terá mais duas finais por aparelhos: solo e trave, previstas para a próxima segunda-feira, 5 de agosto. Júlia Soares também competirá na trave. A ginasta brasileira não conseguiu se classificar para a final das barras assimétricas.

Simone Biles conquistou o ouro com uma média de 15.300 em seus dois saltos. A dificuldade de seu primeiro salto, o Biles II, faz dela uma adversária quase imbatível. Rebeca Andrade executou o Cheng e o Amanar, obtendo uma média de 14.966. Embora tenha superado Biles em notas de execução, a diferença na nota de partida do Biles II foi decisiva. O bronze foi para a americana Jade Carey, com uma média de 14.466.