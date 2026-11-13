"Te esperando": Fãs de Luan Santana acampam para garantir lugar na grade em show deste domingo (15), em Niterói

A ansiedade para ver o cantor Luan Santana de pertinho já levou algumas fãs a marcar lugar na fila do show que acontece neste domingo (15), no Caminho Niemeyer, em Niterói. Desde a manhã de quinta-feira (12), fãs do artista estão acampadas em frente ao local para garantir um lugar próximo ao palco.

As duas primeiras a chegar foram Kercya Cauane, de 26 anos, e sua mãe, Teresinha de Jesus, de 53. Moradoras de Itaboraí, elas chegaram antes das 7h de quinta-feira e já estão acostumadas com a rotina de acampamentos para acompanhar o ídolo.

Kercya Cauane e sua mãe, Teresinha de Jesus, chegaram na manhã de quinta (12) | Foto: João Pedro Pereira

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Fã de Luan desde os 9 anos, Kercya conta que o primeiro contato com o cantor aconteceu em 2011. Desde então, acompanha praticamente todas as apresentações dele no Rio de Janeiro e já perdeu a conta de quantos shows assistiu.

Kercya afirma ser fã de Luan Santana há 15 anos | Foto: João Pedro Pereira

"Eu perdi as contas no vigésimo. Daí para lá, a gente deixou de contar. Programa de TV, onde ele estava, a gente ia: porta de Projac, aeroporto, parque aquático. Em todo lugar no Rio a gente está junto", contou.

Por trabalhar com carteira assinada, Kercya conta que acompanha os shows de Luan Santana apenas no Rio de Janeiro, onde consegue conciliar o trabalho com a paixão pelo cantor. Segundo ela, a proximidade facilita a rotina, já que pode se revezar com a mãe na fila enquanto precisa sair para trabalhar.

A paixão pelo artista também envolve a mãe, que faz questão de acompanhar a filha e até guardar lugar na fila. Teresinha explica que, por ser do lar, consegue se dedicar aos acampamentos para garantir que Kercya fique o mais perto possível do cantor.

Teresinha brinca dizendo que de tanto acompanhar a filha, "aprendeu a gostar" das músicas do artista | Foto: João Pedro Pereira

"Eu sou mãe de ‘Luanete’. Para que minha filha realize as vontades dela, eu acompanho. Acampo, guardo o lugar para ela, porque ela trabalha CLT. Eu venho, durmo, para que ela fique no melhor lugar e chegue o mais próximo dele possível", explicou.

Apesar das horas de espera, sob sol e frio nas madrugadas, a experiência também proporciona novas amizades. No local, as duas conheceram Monique Ramos, de 31 anos, e Rafaela Mendes, de 28, que participam do mesmo fã-clube que Kercya desde 2011.

Fãs montaram um acampamento improvisado para aguardar o show | Foto: João Pedro Pereira

Kercya afirma que já enfrentou situações mais difíceis em outros acampamentos e que está tranquila no Caminho Niemeyer. "Já passamos perrengues bem piores. Aqui está confortável. Pelo contrário do que estão dizendo, que tacaram terror na gente, estamos super tranquilas", afirmou Kercya, que espera que o cantor consiga surpreender mais uma vez.

Para Teresinha, a apresentação será uma oportunidade de guardar novas lembranças. "As expectativas são as melhores possíveis. A gente conhece pessoas novas, faz amizades, para guardar e fazer história, memórias", disse.

Mudanças no trânsito em Niterói

Quem for ao show deve ficar atento às alterações no trânsito no entorno do Caminho Niemeyer. Segundo a NitTrans, as mudanças acontecem neste domingo (15), das 10h às 23h59.

A Rua Professor Plínio Leite terá interdição parcial, com circulação permitida apenas para veículos destinados ao evento. Também será proibido estacionar em um trecho da via, entre a Rua Marquês de Caxias e o início do estacionamento Niterói Rotativo. Além disso, haverá uma faixa reversível nas ruas Um e Doze.

Para o embarque e desembarque de passageiros, os carros particulares e de aplicativo deverão utilizar a Rua Um, entre as ruas Marquês de Caxias e Saldanha Marinho. Vans e ônibus também terão um espaço reservado na mesma via, entre a Saldanha Marinho e a Rua Doutor Fróes da Cruz.

Os ônibus com destino ao Terminal Rodoviário de Niterói também terão o itinerário alterado, passando pela Avenida Visconde do Rio Branco e acessando o terminal pela Rua Marechal Deodoro.

Já os táxis contarão com um ponto na Rua Professor Plínio Leite, para facilitar a saída do público após a apresentação.