Turnê 'Além do Registro' de Luan Santana chega a Niterói em novembro

A cidade de Niterói vai receber o cantor Luan Santana, com a turnê “Além do Registro”, no dia 15 de novembro, no Caminho Niemeyer. Os fãs poderão cantar junto com o ídolo, os maiores sucessos que marcaram as diferentes fases da carreira do artista. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 10 de junho, a partir das 12h.

Luan Santana é apontado como um dos cantores mais populares do Brasil, e carrega uma multidão de pessoas para suas apresentações. Por isso, o Caminho Niemeyer foi escolhido para sediar o show, pois é um dos principais espaços para eventos de grande porte.

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A organização da produção é realizada pela empresa Gold Produções. Os fãs podem optar por assistir o show em duas áreas diferentes, sendo o setor Frontstage “Te Vivo”, que oferece vista privilegiada do palco, e conta com banheiros exclusivos, bares e até área de alimentação.

O segundo espaço foi batizado como “Chuva de Arroz”, que terá cerveja e água liberada ao longo da apresentação e uma estrutura exclusiva para que o público tenha mais conforto.

Além disso, também haverá diversas modalidades de ingresso. Fora a meia-entrada, assegurada em lei para estudantes, idosos, professores da rede pública, pessoas com deficiência (PCD) e menores de 21 anos, também terá a opção de meia solidária, a qual a pessoa deverá doar um quilo de alimento não perecível.