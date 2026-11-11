Show de Luan Santana causa mudanças no trânsito em Niterói; Confira as alterações!

Os fãs do cantor Luan Santana que assistirão ao show em Niterói, neste domingo (15), precisam prestar atenção nas mudanças no trânsito nas proximidades do Caminho Niemeyer. Em uma portaria divulgada pela NitTrans, há alteração na circulação de veículos e no estacionamento nas ruas da região, entre 10h às 23h59.

Em toda a extensão da Rua Professor Plínio Leite, o trânsito será parcialmente interditado. Será permitida apenas a circulação de veículos que irão ao evento. Os ônibus com destino ao Terminal Rodoviário de Niterói, irão usar a Avenida Visconde do Rio Branco e acessar o terminal pela Rua Marechal Deodoro.

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No dia do evento está proibido o estacionamento na Rua Professor Plínio Leite, no intervalo entre a Rua Marquês de Caxias e o início do estacionamento Niterói Rotativo.

Contudo, haverá locais reservados para o estacionamento: Rua Professor Plínio Leite, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Saldanha Marinho; Rua Dr. Fróes da Cruz, no intervalo com Visconde do Rio Branco e a Professor Plínio Leite; Rua Saldanha Marinho e Rua Marquês de Caxias, as duas na área entre a Visconde do Rio Branco e a Professor Plínio Leite.

Além de todas as mudanças, também haverá a implantação de uma faixa reversível nas ruas Um e Doze, no trecho entre a Rua Marquês de Caxias e a Rua Professor Plínio Leite.

Após o show e para ajudar na saída do público, haverá a presença de um ponto de táxi na Rua Professor Plínio Leite, na área entre as ruas Marquês de Caxias e Saldanha Marinho.

Os carros particulares e de aplicativos deverão embarcar e desembarcar as pessoas na Rua Um, entre as ruas Marquês de Caxias e Saldanha Marinho. Por outro lado, as vans e ônibus ganharão um espaço na mesma via, entre a Saldanha Marinho e a Rua Doutor Fróes da Cruz.

A apresentação ‘Luan Santana - Além do Registro’, acontecerá no Caminho Niemeyer e conta com a presença de muitos fãs.