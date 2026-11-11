Operação Asfixia interdita ferro-velho irregular em Santa Rosa após trabalho de inteligência

A fiscalização contou com a participação da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), do 12º Batalhão de Polícia Militar e do Núcleo de Análise de Inteligência (NAI/GGIM), além do apoio técnico da Vigilância Sanitária e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) - Foto: Divulgação/Bruno Eduardo Alves

A fiscalização contou com a participação da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), do 12º Batalhão de Polícia Militar e do Núcleo de Análise de Inteligência (NAI/GGIM), além do apoio técnico da Vigilância Sanitária e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) - Foto: Divulgação/Bruno Eduardo Alves

A Prefeitura de Niterói interditou, nesta terça-feira (10), um ferro-velho que funcionava irregularmente em Santa Rosa, durante mais uma etapa da Operação Asfixia. A ação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), após um trabalho de inteligência identificar que a atividade clandestina havia sido transferida para outro endereço no bairro. O proprietário já havia sido preso em flagrante em uma operação realizada em agosto de 2025, no Morro do Abacaxi.

A fiscalização contou com a participação da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), do 12º Batalhão de Polícia Militar e do Núcleo de Análise de Inteligência (NAI/GGIM), além do apoio técnico da Vigilância Sanitária e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

O monitoramento realizado pelo GGIM acompanhou a movimentação da atividade irregular após as intervenções anteriores das forças de segurança e fiscalização. O trabalho permitiu localizar o novo endereço e orientar a atuação integrada para impedir a continuidade do funcionamento clandestino.

Para o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, o resultado demonstra a importância do trabalho de inteligência e da continuidade das ações integradas.

“Não basta interditar um estabelecimento e acreditar que o problema acabou. É preciso monitorar, identificar os movimentos e acompanhar a dinâmica dessas atividades. A inteligência do GGIM permite antecipar esses deslocamentos e orientar novas ações. Nosso objetivo é atingir toda a cadeia que sustenta a receptação e financia a criminalidade. A Operação Asfixia é permanente: onde a atividade clandestina tentar se instalar, o poder público estará atento e integrado para agir”, destacou o secretário.

Na operação anterior, realizada em 25 de agosto de 2025, a atuação conjunta do GGIM e da 77ª DP resultou na prisão em flagrante de dois homens, proprietários de um ferro-velho apontado pelas investigações como o maior ponto de receptação de materiais furtados na Zona Sul de Niterói. No local, foram encontrados hidrômetros, escadas de alumínio, ferramentas elétricas, aparelhos de ar-condicionado, compressores e fios, entre outros materiais sem comprovação de origem.

O delegado titular da 77ª DP, Aldrin Rocha, ressaltou a importância da investigação no enfrentamento aos crimes patrimoniais.

“A 77ª DP tem atuado de forma diligente no combate à criminalidade e à cadeia de ilícitos que compõem a estrutura dos crimes patrimoniais. Esta é a missão da Polícia Civil: atuar em defesa de quem precisar”, afirmou o delegado.

O comandante do 12º BPM, coronel Júlio César Castro, destacou a integração entre as forças de segurança.

“O 12º BPM tem trabalhado de forma estratégica e integrada com as forças de segurança de Niterói. Assim, potencializamos os resultados e contribuímos para uma cidade mais segura para a população”, afirmou o comandante.

Operação - A Operação Asfixia tem como objetivo combater a cadeia de receptação que alimenta os crimes de furto e roubo, com ações em estabelecimentos utilizados para a comercialização de materiais de origem ilícita. A estratégia inclui o monitoramento das atividades clandestinas, a identificação de mudanças de endereço e novas intervenções para impedir a retomada dessas práticas.