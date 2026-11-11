PM do Rio vai comprar drones para ações contra o crime organizado

A Polícia Militar do Rio (PMRJ) vai comprar 52 drones de alta tecnologia e mais de 5,5 mil coletes balísticos, ampliando os recursos disponíveis para o policiamento ostensivo e as operações contra o crime organizado.

Os drones serão utilizados como ferramentas de apoio à atividade policial, especialmente em áreas de maior risco e com presença do tráfico de drogas. Equipados com câmeras e softwares de reconhecimento facial e leitura de placas, os aparelhos permitem monitorar locais de difícil acesso, identificar movimentações suspeitas e mapear comunidades. As imagens captadas contribuem para o planejamento das ações e oferecem mais recursos para a atuação das equipes em campo.

A iniciativa também contempla a aquisição de coletes balísticos de nível III-A, que oferecem proteção contra disparos de armas de fogo, como pistolas e revólveres. Os equipamentos são compatíveis com placas adicionais de proteção nível III+, desenvolvidas para resistir a disparos de fuzis, como os de calibre 7.62.

A PM dispõe de cerca de 5 mil placas de proteção desse tipo, que podem ser acopladas aos coletes conforme a necessidade de cada serviço. Além da proteção balística, os modelos III-A oferecem maior mobilidade aos policiais, favorecendo o desempenho das atividades de patrulhamento e das ações realizadas dentro e fora das viaturas.