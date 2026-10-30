Idoso escapa antes de casa desabar em Niterói

Um imóvel desabou durante a madrugada desta sexta-feira (30), na comunidade do Caniçal, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. O morador, Adalmir Alves Correia, conseguiu deixar a casa momentos antes que ela viesse abaixo e não se feriu.

De acordo com a família, o aposentado estava sozinho quando percebeu sinais de que a estrutura poderia ceder. Depois de ouvir um estalo, saiu às pressas do imóvel. A queda aconteceu por volta das 4h.

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Familiares de Adalmir, que vivem nas proximidades, foram ao local assim que souberam do caso. Eles pretendiam retirar documentos e outros pertences que estavam na residência, mas desistiram ao ouvir novos ruídos na construção. A casa desabou completamente logo em seguida.

Em nota, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil informou que enviou uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e verificar as condições da área. Os agentes estão acompanhados por representantes da associação de moradores. Segundo o órgão, não há registro de feridos.

A secretaria também destacou que a comunidade recebeu, em 2026, obras de urbanização que somaram R$ 12,6 milhões em investimentos. As intervenções incluíram melhorias nos acessos e nas escadarias, instalação de guarda-corpos, novo sistema de drenagem e obras de contenção de encostas.

A Defesa Civil informou ainda que segue monitorando as condições climáticas. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelos telefones 199, (21) 2620-0199 e (21) 96658-0604.

Vale lembrar que a queda da casa em Piratininga ocorre duas semanas após outro desabamento em Niterói. Em 16 de outubro, um imóvel no Caramujo desabou e feriu dois irmãos que estavam dormindo quando a estrutura cedeu. Os dois sofreram ferimentos graves e foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).