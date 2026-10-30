Engavetamento com 22 veículos deixa 10 feridos e motorista morto na Dutra

O engavetamento envolveu 22 veículos e deixou dez pessoas feridas e um motorista de ônibus morto - Foto: Divulgação

O engavetamento envolveu 22 veículos e deixou dez pessoas feridas e um motorista de ônibus morto - Foto: Divulgação

Um engavetamento envolvendo 22 veículos deixou dez pessoas feridas e um motorista de ônibus morto na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu por volta das 6h, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura da Casa do Alemão.

Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o motorista do ônibus sofreu um infarto enquanto dirigia e morreu ainda no local. A sequência de colisões envolveu outros veículos e mobilizou equipes de emergência.

Cinco quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender ao acidente. Ao todo, 11 pessoas foram atingidas, incluindo o motorista, que morreu, e outras dez vítimas feridas. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Leia também:

SENAI oferta mais de 26 mil vagas em capacitações

Prefeitura de Niterói entrega obras de contenção de encosta em Jurujuba





Acidente provoca interdição na Via Dutra

Por causa do engavetamento, as pistas central e auxiliar da rodovia foram interditadas no sentido Rio de Janeiro. O bloqueio provocou cerca de nove quilômetros de congestionamento no trecho.

A ocorrência afetou o trânsito de motoristas que seguiam em direção à capital fluminense. As circunstâncias das colisões ainda não foram esclarecidas.