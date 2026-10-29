Prefeitura de Niterói entrega obras de contenção de encosta em Jurujuba

As obras cobriram uma área de 2.745 metros quadrados e fazem parte de uma série de obras que têm garantido mais segurança à população em todas as regiões de Niterói - Foto: Lucas Benevides /Prefeitura de Niterói

As obras cobriram uma área de 2.745 metros quadrados e fazem parte de uma série de obras que têm garantido mais segurança à população em todas as regiões de Niterói - Foto: Lucas Benevides /Prefeitura de Niterói

Resiliência, segurança e qualidade de vida. Os moradores de Jurujuba receberam com entusiasmo a entrega de obras de contenção de encostas realizadas no bairro. Executadas pela Prefeitura de Niterói, através da Empresa de Infraestrutura e Obras (ION), as intervenções cobriram dois pontos na Avenida Carlos Ermelindo Marins. O investimento foi de R$ 15,2 milhões.

As obras cobriram uma área de 2.745 metros quadrados e fazem parte de uma série de obras que têm garantido mais segurança à população em todas as regiões de Niterói. As intervenções reforçaram a segurança dos moradores após a queda de dois blocos rochosos com aproximadamente 1,5 a 2 toneladas em fevereiro deste ano. Na ocasião, também desceram árvores que foram cortadas e retiradas

“Estava dormindo aqui quando aconteceu o acidente. Na madrugada, com muita chuva, rolou uma pedra junto com o matagal, chegou a quebrar um pedaço do caminho e tudo foi parar na rua. Quando o pessoal da Prefeitura iniciou a obra de contenção, nos sentimos mais seguros para continuar na nossa própria casa. O convívio até o final da obra foi muito bom e o resultado ficou muito bonito”, lembra o cientista ambiental Rafael Dantas dos Anjos, morador de Jurujuba.

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Na época, a Defesa Civil isolou a área e as equipes trabalharam na redução dos blocos com uso de equipamentos especiais (martelete e picadura) para realizar a remoção.

Nos pontos contemplados pelas intervenções, foram executados serviços de contenção e estabilização de taludes, compreendendo a implantação de solo grampeado verde, barreira dinâmica e tela de alta resistência, visando melhorar as condições de estabilidade e a proteção contra a queda de blocos e materiais rochosos.

Em outro ponto da área de intervenção, foram executados serviços de contenção, incluindo duas cortinas atirantadas | Foto: Lucas Benevides /Prefeitura de Niterói

“Foi bem complicado no início porque, quando desabou um pedaço da rocha, estava logo embaixo da nossa varanda e a gente não tinha uma perspectiva do que ia acontecer. Depois que a obra começou, não tivemos problema nenhum. Agora que já está tudo pronto, a gente agradece muito. A ideia agora é juntar um coletivo do pessoal do grafite, fazer uma arte aqui nesses muros e também fazer uma horta no terreno”, celebra Vitor Ribeiro Franco, cientista ambiental e morador do bairro.

Em outro ponto da área de intervenção, foram executados serviços de contenção, incluindo duas cortinas atirantadas, concreto projetado na crista do talude, implantação de calhas de drenagem na crista e na base, solo grampeado verde, instalação de guarda-corpo, construção de acesso por escada e execução de canteiros.