Desabamento de casa deixa duas pessoas em estado grave em Niterói

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram as vítimas em estado grave - Foto: Divulgação/ CBMERJ

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram as vítimas em estado grave - Foto: Divulgação/ CBMERJ

Duas pessoas, um adolescente de 16 anos e uma mulher de 20, precisaram ser socorridas após uma casa desabar na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Caramujo, em Niterói. Ambos foram resgatados em estado grave e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), localizado no Fonseca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 7h para atender à ocorrência na Rua da Horta, número 20. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram Pablo Oliveira,16, e Beatriz Oliveira, 20, entre os escombros.

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Em nota ao O SÃO GONÇALO, a assessoria do Hospital Azevedo Lima informou que as vítimas passam por exames.

Equipes da Defesa Civil permanecem no local para avaliar as condições da estrutura e apurar as possíveis causas do desabamento.