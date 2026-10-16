Desabamento de casa deixa duas pessoas em estado grave em Niterói
Vítimas, um adolescente de 16 anos e uma mulher de 20, foram resgatadas dos escombros no bairro Caramujo e levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal)
Duas pessoas, um adolescente de 16 anos e uma mulher de 20, precisaram ser socorridas após uma casa desabar na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Caramujo, em Niterói. Ambos foram resgatados em estado grave e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), localizado no Fonseca.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 7h para atender à ocorrência na Rua da Horta, número 20. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram Pablo Oliveira,16, e Beatriz Oliveira, 20, entre os escombros.
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Em nota ao O SÃO GONÇALO, a assessoria do Hospital Azevedo Lima informou que as vítimas passam por exames.
Equipes da Defesa Civil permanecem no local para avaliar as condições da estrutura e apurar as possíveis causas do desabamento.