Prefeitura de Niterói inicia Campanha de Vacinação Antirrábica Animal neste sábado (12)
Imunização gratuita de cães e gatos será realizada em três sábados de setembro, com 66 postos distribuídos pelas diferentes regiões da cidade
A Prefeitura de Niterói inicia, neste sábado (12), a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2026. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, acontecerá das 8h às 17h e será dividida em três sábados de setembro, contemplando diferentes regiões do município. Ao todo, serão 66 postos de vacinação distribuídos pela cidade. Neste sábado, a campanha começa pela região das Praias da Baía, abrangendo bairros como Centro, Icaraí, Ingá, Boa Viagem, São Francisco, Charitas e Jurujuba, entre outros. No dia 19, será a vez da Zona Norte. Já no dia 26, a vacinação chegará à Região Oceânica, Pendotiba e Região Leste.
Podem ser vacinados cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. A vacina é segura e não tem contraindicação. Nos três dias de campanha, também será possível imunizar os animais na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Rua Coronel Miranda, nº 18, na Ponta D’Areia.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca a importância da adesão à campanha. “A vacinação contra a raiva é um ato de amor e de responsabilidade com os nossos animais e com toda a cidade. A campanha é estruturada justamente para aproximar as equipes das comunidades, garantindo que tutores de cães e gatos em todos os bairros tenham acesso fácil e rápido aos postos. A raiva é uma doença grave, mas 100% evitável com a imunização anual. Convidamos todos a participarem desse cuidado coletivo”, afirma a secretária.
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Os cães deverão ser conduzidos com coleiras e, no caso de animais de grande porte, também com focinheiras. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte, já que podem se estressar e fugir. A contenção dos animais é de responsabilidade de seus responsáveis, cabendo ao vacinador a aplicação da dose.
O chefe do CCZ, Fábio Vilas Boas, alerta para a gravidade da doença e reforça a importância da vacinação.
“A raiva é uma enfermidade grave, quase sempre letal, mas totalmente prevenível com a dose anual. Preparamos uma estrutura ampla e descentralizada em todas as regiões de Niterói justamente para facilitar o acesso de cães e gatos à vacina. É essencial que os tutores fiquem atentos ao calendário do seu bairro e façam a sua parte, garantindo a tranquilidade das famílias e a saúde pública de todo o município.”
Raiva animal
A raiva é uma doença grave, com quase 100% de letalidade. No meio urbano, pode ser transmitida principalmente por cães e gatos. Até a década de 1980, Niterói ainda registrava casos de raiva humana transmitida por cães. Desde a implantação das campanhas anuais de vacinação animal, o município não registra óbitos pela doença.
Postos de vacinação
Dia 12/09 – Região Praias da Baía (Centro/Sul)
MMF do Palácio: Rua Onze de Agosto, nº 04 – Ingá
MMF Jurujuba: Av. Carlos Ermelino Marins, s/nº – Jurujuba
MMF Preventório: Avenida Prefeito Sylvio Picanço, nº 1.753 – Charitas
MMF Grota II: Rua Arcedino Pereira, nº 335 – São Francisco
MMF Martins Torres: Rua Martins Torres, nº 281 – Santa Rosa
MMF Souza Soares: Rua Lions Club, nº 37 – Santa Rosa
MMF Viradouro: Rua Mario Viana, nº 790 – Viradouro
MMF Alarico: Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa
Policlínica Carlos Antonio da Silva: Av. Jansen de Melo, s/nº – Centro
Policlínica Almir Madeira: Rua Prof. Hernani Melo, nº 103 – São Domingos
Policlínica Regional Sérgio Arouca: Praça Vital Brazil, s/nº – Santa Rosa
Unidade Básica de Saúde Morro do Estado: Rua Araújo Pimenta, s/nº – Centro
Hospital Municipal Carlos Tortelly (Antigo CPN): Rua Desembargador Athayde Parreira, nº 266 – Bairro de Fátima
Administração Regional de São Francisco: Av. Rui Barbosa, nº 400/Loja 104 – São Francisco
Campo de São Bento: entrada pelo Portão 1 – Rua Lopes Trovão, s/nº – Icaraí (referência: Torre Mirante)
Associação de Moradores do Morro do Cavalão: Alameda Paris, nº 144 – São Francisco
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia
Dia 19/09 – Região Norte
MMF Marítimos: Av. Machado, s/nº – Barreto
MMF Maruí: Rua Maruí Grande, nº 15 – Barreto
MMF Nova Brasília: Avenida João Brasil, nº 1.726 – Engenhoca
MMF Baldeador: Loteamento Bento Pestana, s/nº – Baldeador
MMF Teixeira: Rua Teixeira de Freitas, nº 380 – Fonseca
MMF Vila Ipiranga: Rua Tenente Osório, s/nº – Fonseca
MMF Caramujo: Rua Pastor José Gomes de Souza, s/nº – Caramujo
E.M. Sebastiana Gonçalves Pinto: Estrada Viçoso Jardim, nº 298 – Viçoso
MMF Bernardino: Rua Sá Barreto, nº 107 – Fonseca
MMF Jonathas Botelho: Travessa Jonathas Botelho, nº 133 – Cubango
MMF Boa Vista: Rua Indígena, nº 200 – São Lourenço
MMF Ilha da Conceição: Rua Jornalista Sardo Filho, nº 196 – Ilha da Conceição
Policlínica Regional da Engenhoca: Av. João Brasil, s/nº – Engenhoca
Policlínica Dr. Guilherme Taylor March: Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca
UBS Santa Bárbara: Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara
Praça Magaldi: Rua Santo Onofre, nº 12 – Riodades
Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC): Rua Padre Leandro, nº 18 – São Lourenço
Praça do Coreto: Rua Dr. March, nº 1.089 – Tenente Jardim
Horto do Barreto: Av. Dr. Luiz Palmier, s/nº – Barreto (Parque Palmir Silva)
Horto do Fonseca: Alameda São Boaventura, nº 770 – Fonseca (próximo à quadra)
MMF do Serrão e Juca Branco: Travessa Dona Júlia, nº 29 – Fonseca
MMF do Holofote: Travessa do Holofote, nº 34 – Santana
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia
Dia 26/09 – Região Oceânica, Pendotiba e Região Leste
MMF Engenho do Mato: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
Parque Rural do Engenho do Mato: Rua São Sebastião, s/nº – Engenho do Mato
MMF Maravista: Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista
MMF Várzea das Moças: Estrada Velha de Maricá, s/nº – Rio do Ouro
MMF Colônia: Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores
MMF Cafubá I: Av. Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, nº 03 – Piratininga
MMF Cafubá II: Rua Deputado Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá
MMF Cafubá III: Rua Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 – Piratininga
Policlínica Regional de Piratininga: Rua Professor Ernani Faria Alves, nº 161 – Piratininga
Policlínica Regional de Itaipu: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
Clínica Veterinária Vetprime: Rua Nicarágua, nº 226 – Serra Grande
SOPRECAM – Associação dos Moradores de Camboinhas: Rua Tabelião Luís Lebreiro, nº 313 – Camboinhas
SOAMI – Associação de Moradores de Itacoatiara: Rua Matias Sandri, nº 134 – Itacoatiara
Vetmar: Rua José Joaquim Pereira Caldas, nº 74 – Piratininga
Associação de Moradores do Jacaré: Estrada Frei Orlando, nº 127 A – Piratininga
Associação de Moradores e Amigos do Jardim Imbuí e Piratininga: Rua dos Golfinhos, nº 1 – Tibau
MMF Maceió: Rua José Bento Vieira Ferreira, s/nº – Maceió
MMF Cantagalo: Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 – Cantagalo
MMF Matapaca: Rua Aurora Ribeiro, nº 05 – Maria Paula
MMF Atalaia: Rua Padre José Euger, s/nº – Atalaia
MMF Sapê: Rua E, s/nº – Sapê
MMF da Ititioca: Rua Costa Monteiro, s/nº – Ititioca
MMF do Badu: Estrada Alcebíades Pinto, s/nº – Badu
Anexo da Policlínica do Largo da Batalha: Rua Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha
Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro: Estrada Caetano Monteiro, nº 814 – Pendotiba
Centro Comunitário de Maria Paula: Av. França, nº 68 – Maria Paula
DPO Vila Progresso: Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1.727 – Vila Progresso
Administração Regional do Rio do Ouro: Estrada Velha de Maricá, nº 7.390 – Rio do Ouro
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia