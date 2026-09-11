INSS oferece 340 vagas para atendimentos extras no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13 de setembro

Para ser atendido, os interessados devem ligar para a Central 135 - Foto: Divulgação

Para ser atendido, os interessados devem ligar para a Central 135 - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza 340 vagas de atendimentos extras no Rio de Janeiro para o próximo final de semana com foco em avaliações sociais. As Agências da Previdência Social (APS) de Duque de Caxias e da Praça da Bandeira receberão o público nos dias 12 e 13 de setembro.

O quantitativo de avaliações sociais ofertadas para o próximo fim de semana na unidade de Duque de Caxias é de 180 vagas. Já a agência da Praça da Bandeira disponibiliza 160 vagas de atendimento.

Para ser atendido, os interessados devem ligar para a Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site/aplicativo Meu INSS.

Quantitativo detalhado de vagas no RJ:

Duque de Caxias – 180 vagas

Praça da Bandeira – 160 vagas

Leia também:

Itaboraí tem mudanças em locais de votação para as Eleições 2026

Niterói promove 5ª Caminhada e Corrida Longevidade neste domingo (13) em Piratininga