Iguá Rio tem processo seletivo com 15 vagas abertas na capital e em Miguel Pereira

As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) - Foto: Divulgação

As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) - Foto: Divulgação

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e no Centro-Sul Fluminense, está com processo seletivo aberto para 15 vagas de emprego distribuídas entre a capital e o município de Miguel Pereira.

As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e vagas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência (PcD), reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão.

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A empresa oferece salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios, que inclui plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos e serviço de telemedicina, entre outros. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site vemserigua.gupy.io.

A Iguá Rio também mantém um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp.

Vagas – Rio de Janeiro (13)

Agente Comunitário

Agente Comunitário - Afirmativa PCD

Agente de Atendimento Externo - Afirmativa PCD

Analista de Engenharia Pleno

Auxiliar de Eletromecânica

Encanador(a) Redes de Água I

Especialista em Modelagem Hidráulica e Perdas

Estagiário(a) em Finanças

Jovem Aprendiz

Supervisor(a) de CCO

Técnico(a) de Automação

Técnico(a) de Meio Ambiente II

Técnico(a) Eletromecânico

Vagas – Miguel Pereira (2)

Encanador(a) Redes de Água I

Encanador(a) Redes de Água I - Vaga afirmativa PCD