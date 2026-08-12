Candidatos aprovados para Guarda Municipal de Niterói são convocados para curso de formação

Os candidatos aprovados no concurso da Guarda Civil Municipal foram convocados pela Prefeitura de Niterói para realizar os procedimentos de posse e matrículas no Curso de Formação Profissional. Os 90 candidatos deverão comparecer à Cidade da Ordem Pública, no Barreto, às 8h do dia 17 de agosto.

A convocação dos futuros guardas municipais foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (12). Os convocados estão entre a classificação de ampla concorrência e da modalidade voltada para pretos ou pardos (PPP).

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A apresentação no dia 17 será uma das fases para que os candidatos aprovados sigam no processo de ingresso na Guarda Municipal.

Deverão ser levados os seguintes documentos originais e cópias: RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de regularidade eleitoral, certificado de conclusão do Ensino Médio, CNH, documentos referentes ao serviço militar, quando for preciso, certidões e declarações de bens e renda. Esses dados servem para conferir as exigências que são pedidas para a posse.

Além disso, os candidatos também precisam apresentar os documentos, eles também deverão entregar exames médicos atualizados, sendo audiometria e teste ergométrico, que estarão disponíveis na data do exame admissional, que será marcado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

Depois dos procedimentos exigidos serem cumpridos, os candidatos irão participar do Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal de Niterói, fase destinada para a preparação dos agentes.