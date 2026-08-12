Festa da Padroeira de Maricá reúne fé e tradição neste fim de semana

A programação conta com apoio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com as secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família - Foto: Divulgação/Thamiris Mello

A programação conta com apoio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com as secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família - Foto: Divulgação/Thamiris Mello

A Prefeitura de Maricá divulga a programação religiosa da Festa da Padroeira de 2026, que reúne missas, alvorada, novena, coroação e procissão em homenagem a Nossa Senhora do Amparo, padroeira do município. As celebrações acontecem entre sexta-feira (14/8) e domingo (16/8), na Igreja Matriz, no Centro, como parte da tradicional festa que movimenta a cidade durante o mês de agosto.

A programação conta com apoio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com as secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família. As atividades começam na sexta-feira (14/8), a partir das 18h, com Santo Terço, Novena, Santa Missa e Coroação de Nossa Senhora.

No sábado (15/8), dia dedicado à padroeira, a agenda tem início às 6h, com a tradicional alvorada, seguida de missas às 7h30, 9h30 e 11h30. Às 16h, será realizada a Santa Missa Campal, seguida de procissão pelas ruas do Centro. No domingo (16/8), as celebrações continuam com missas às 8h, 10h e 18h, encerrando a programação religiosa da Festa da Padroeira.

“Celebrar Nossa Senhora do Amparo é valorizar uma tradição que faz parte da história de Maricá e atravessa gerações. A programação religiosa foi pensada para que moradores e visitantes possam vivenciar esse período tão importante para a cidade, mantendo viva essa manifestação de fé, que é um dos grandes destaques da celebração”, explicou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

Leia também:

Inscrições abertas para novo concurso público da Transpetro com salários de até R$ 15 mil

Araruama literária terá shows de Ana Carolina, Xamã e Mart'nália na programação





Segurança no evento

Para garantir a segurança do público durante as celebrações em homenagem à Padroeira Nossa Senhora do Amparo, não será permitida a entrada ou comercialização de garrafas e copos de vidro nos locais das atividades religiosas e dos shows. A fiscalização será realizada pelas equipes da Secretaria de Transportes e Postura, que atuarão nos acessos e nas áreas de circulação do evento.

A medida está prevista na Lei Municipal nº 3.388/2023, que proíbe o uso de recipientes de vidro em recintos coletivos e espaços públicos.

Confira a programação

Local: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo – Centro de Maricá

Sexta-feira (14/8) – Igreja Matriz

18h – Santo Terço

Novena

Santa Missa

Coroação de Nossa Senhora

Sábado (15/8) – Igreja Matriz

6h – Alvorada

7h30 – Santa Missa

9h30 – Santa Missa

11h30 – Santa Missa

16h – Santa Missa Campal e Procissão

Domingo (16/8) – Igreja Matriz

8h – Santa Missa

10h – Santa Missa

18h – Santa Missa