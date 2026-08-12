Inscrições abertas para novo concurso público da Transpetro com salários de até R$ 15 mil

Ao todo, o concurso oferece 281 vagas, sendo 180 para o quadro de Mar e 101 para o quadro de Terra - Foto: Divulgação/ Transpetro

Ao todo, o concurso oferece 281 vagas, sendo 180 para o quadro de Mar e 101 para o quadro de Terra - Foto: Divulgação/ Transpetro

A Fundação Cesgranrio abre, nesta quarta-feira (12), as inscrições para o novo concurso público da Transpetro. O processo seletivo contará com quatro editais, reunindo 281 vagas e formação de cadastro de reserva para quadros de Terra e Mar da companhia.

As remunerações iniciais podem chegar a R$ 15.034,81, além dos benefícios previstos em acordo coletivo.

Leia também:

Dia da Juventude: 67 milhões de jovens estão desempregados no mundo, aponta OIT

Araruama literária terá shows de Ana Carolina, Xamã e Mart'nália na programação

As inscrições já estão disponíveis no portal da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização e execução de todas as etapas do concurso. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior, distribuídos em quatro editais específicos: Quadro de Mar (Oficiais), Quadro de Mar (Suboficiais e Guarnição), Quadro de Terra (Nível Médio) e Quadro de Terra (Nível Superior).

As provas objetivas serão realizadas no dia 29 de novembro, com aplicação em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, ampliando o acesso dos candidatos ao processo seletivo.

Ao todo, o concurso oferece 281 vagas, sendo 180 para o quadro de Mar e 101 para o quadro de Terra, além de cadastro de reserva. A seleção faz parte do processo de renovação e fortalecimento do quadro profissional da Transpetro, a maior empresa de logística multimodal de petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis do país.

Veja abaixo os editais:

➡️ EDITAL 1 - Mar (auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro).

➡️ EDITAL 2 - Mar (segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica)

➡️ EDITAL 3 - Terra (nível médio)

➡️ EDITAL 4 - Terra (nível superior)

Com ampla experiência na realização de concursos públicos de grande porte, onde atua por mais de 50 anos, a Fundação Cesgranrio tem compromisso com a transparência, a segurança e a excelência técnica na condução de processos seletivos de abrangência nacional.

Os candidatos interessados podem consultar os editais, conhecer os requisitos dos cargos, verificar o cronograma completo e realizar suas inscrições diretamente no portal da Fundação Cesgranrio.