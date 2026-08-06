Defesa Civil de Niterói emite aviso de ventos fortes para esta sexta-feira (07)

A Defesa Civil de Niterói emitiu aviso meteorológico para a ocorrência de ventos fortes nesta sexta-feira (07), entre 12h e 23h59. Há previsão de rajadas intensas, com possibilidade de quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Durante o período, a orientação é evitar permanecer embaixo de árvores ou coberturas metálicas e manter distância de locais sujeitos ao desprendimento de objetos, como cabos elétricos, outdoors e andaimes. A Defesa Civil também recomenda evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar. Caso seja imprescindível circular pelas vias públicas, é necessário redobrar a atenção.

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O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil permanecerá acompanhando as condições meteorológicas e divulgará novas informações sempre que necessário. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199.