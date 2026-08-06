Rio de Janeiro volta ao Estágio 2 de atenção por previsão de ventos fortes

Na última semana, ventos fortes assustaram moradores da região metropolitana, destruíram imóveis e derrubaram diversas árvores pela cidade - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na última semana, ventos fortes assustaram moradores da região metropolitana, destruíram imóveis e derrubaram diversas árvores pela cidade - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o município entrou no ESTÁGIO 2 às 19h05 desta quinta-feira (6) devido à previsão de intensificação dos ventos na cidade a partir desta noite até o próximo domingo (9/8).

De acordo com o Alerta Rio, o céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada na noite desta quinta, com ventos que podem ser moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h).

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Já na sexta-feira (7), as rajadas de vento poderão atingir intensidade forte (de 52 km/h a 76 km/h) a muito forte (acima de 76 km/h) a partir da manhã. Com a aproximação de uma frente fria, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva a partir do fim da tarde.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Recomendações:

– Mantenha-se atento e acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

– Fique informado por meio dos canais oficiais de comunicação do COR;

– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o no 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

– Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios)

– Se necessário, acione os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).