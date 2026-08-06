Governo do Rio alerta para ventos moderadas a muito fortes nesta sexta

Seguindo a orientação de prefeituras municipais no Estado, o governo do Rio de Janeiro, através do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/RJ), alertou a população, na noite desta quinta-feira (06), para a previsão de ventos moderados a muitos fortes nesta sexta-feira (07). O comunicado do governo aconteceu na rede social X (antigo Twitter). De acordo com o alerta, a previsão se estende até às 12h de sexta.

Minutos antes, a Prefeitura do Rio de Janeiro voltou ao Estágio 2 de atenção pela previsão de ventos fortes. No âmbito municipal, no entanto, a preocupação com os ventos se estende até o próximo domingo.

O São Gonçalo conversou com o meteorologista e professor de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense (UFF), Márcio Cataldi, que falou sobre a 'origem' dos ventos que podem atingir o estado.

"A gente tem, na verdade, um ciclone, que é uma baixa pressão, por enquanto, que está se formando no litoral do Rio Grande do Sul. O sistema já está ocasionando muita chuva e se desloca mais em direção ao oceano, mas a gente tem uma frente fria associada a esse ciclone extratropical, e o avanço da frente fria junto com o ciclone é que deve ocasionar esses ventos", explicou.

Para Cataldi, o período de maior atenção, considerando a previsão disponível até esta quinta-feira (6), é diferente da abordagem do estado e também da prefeitura do Rio e deve ocorrer entre aproximadamente 22h de sexta-feira e 2h da madrugada de sábado.

"O risco maior está entre 10 da noite e 2 da madrugada. Isso é pela previsão de hoje e ainda pode mudar um pouco, porque estamos num prazo relativamente longo para esse tipo de previsão."